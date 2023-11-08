Edirne jandarması öğrencileri siber suçlara karşı bilgilendirdi
Edirne'nin Enez ilçesinde köy okullarındaki öğrenciler, siber suçlarla mücadele konusunda bilgilendirildi.
Edirne’nin Enez ilçesinde köy okullarındaki öğrenciler, siber suçlarla mücadele konusunda bilgilendirildi.
Edirne İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Siber Suç Farkındalık ve Bilinçlendirme faaliyetleri çerçevesinde, siber suçların gerçekleşmeden önce önlenmesi, maddi ve manevi zararın en aza indirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.
Siber suçlarla ilgili kişisel korunma tedbirleri çerçevesinde öğrencilerin bilinçlendirilmeleri amacıyla Edirne’nin Enez ilçesine bağlı köy okullarında eğitim gören öğrencilere “Siber Zorbalık, Güvenli Sosyal Medya Kullanımı, Dijital Bağımlılık, Parola Güvenliği, Güvenli İnternet Kullanımı” konularında bilgilendirme yapıldı.
Okullara Siber Suçlarla Mücadele konulu afiş asılarak, öğrencilerin bilgi alması kolaylaştırıldı.