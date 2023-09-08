Edirne jandarması okul öncesi servis sürücülerini bilgilendirdi

Edirne İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri okul öncesi okul servis araç sürücülerin için bilgilendirme semineri düzenledi.

Edirne’ne İl Jandarma Komutanlığı okulların açılmasıyla birlikle yaşanacak trafik yoğunluğu nedeniyle okul servis araç sürücülerini gerçekleştirilen “Yetki ve Sorumluluklar” semineri ile bilgilendirme yaptı.

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan toplantıya, ilçe Kaymakamı Onur Kökçü, servis sürücüleri, ilçe milli eğitim ve ilçe emniyet müdürlüğü personelleri katıldı.

2023-2024 eğitim yılında okul servis aracı şoförlüğü yapacak olan 30 servis aracı sürücüsüne, araç kullanımı ile ilgili yetki ve sorumluluklar” konularında bilgilendirme semineri öğrenci velilerinden de tam not aldı. Öğrenci ebeveynleri jandarma ekiplerine, servis sürücülerini trafik kuraları ile ilgili bilgilendirdiği için teşekkür etti.