Edirne jandarması sokak hayvanlarını yalnız bırakmadı

Edirne İl Jandarma Komutanlığı “Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi” ekipleri Uzunköprü ilçesinde vatandaşları bilgilendirerek, sokak hayvanlarını besleme faaliyetinde bulundu.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı “Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi” ekipleri Uzunköprü ilçesinde ören yerleri, park, bahçe ve sokaklar da tanıtım faaliyetinde bulundu. Faaliyette çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçların önüne geçmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla vatandaşlara HAYDİ (Hayvan Durum İzleme) mobil uygulaması tanıtıldı.

Ayrıca çevre ve doğal hayatın korunması konularında bilgilendirme yapılarak, vatandaşlar tarafından kış aylarında sokağa terk edilen sokak hayvanlarına yönelik beslenme faaliyeti gerçekleştirildi.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ve hayvan severler tarafından çevre, doğa ve hayvanların korunması ile çevre bilincinin oluşturulması için tüm alanlarda önleyici hizmet ve sosyal sorumluluk faaliyetlerinin devam edileceği belirtildi.

Hayvan severler adına konuşan Görkem Muhammet Şıpka, ’’Bu zorlu soğuk kış günlerinde kapılarımızın önüne bir kap mama bir kap su koymayı unutmayalım’’ dedi.