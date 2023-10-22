Edirne jandarmasından öğrencilere trafik eğitimi

Edirne’de jandarma ekipleri öğrencilere mobil trafik aracı ve dedektör köpeklerle eğitim verdi.

Trafik Dedektifleri Mobil Trafik Eğitim aracıyla birlikte Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı Orhaniye köyüne giden Edirne ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, eğlenceli bir şekilde trafik kurallarını öğrenmeleri amacıyla ilkokul öğrencileriyle bir araya gelerek eğitim verdi.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı Çocuk Kısım Amirliği, Köpek Timleri ve Trafik timleri personeli, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Trafik Dedektifleri Mobil Trafik Eğitim aracı ve personeliyle birlikte yaptığı çalışma çerçevesinde Keşan ilçesine bağlı Orhaniye Köyü İlkokulu’ndaki öğrencilerle eğitim faaliyetlerinde bir araya geldi.

Orhaniye Köyü İlkokulu öğrencileri ile bir araya gelen ekipler, trafik işaret levhaları, emniyet kemeri ve çocuk koruma sistemleri, yaya yollarında güvenli yürüme, karşıdan karşıya geçiş alanlarının kullanımı, güvenli bisiklet kullanımı, araçta güvenli yolculuk konularında eğitim verdi.

Çeşitli materyaller, mobil trafik aracı ve dedektör köpeklerle verilen eğitimlere yoğun ilgi gösteren öğrenciler, hem trafik kurallarını öğrendi hem de eğlenceli bir gün geçirmiş oldu.

Çocukların yarınlara daha bilinçli ve emin adımlarla ilerlemesi için eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceği belirtildi.