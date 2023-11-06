Edirne jandarmasından uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Edirne'de jandarma ekiplerinin bir araçta ve evde yaptığı aramada, 1 kilo 39 gram metamfetamin, 0,50 gram skunk, 8 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet uyuşturucu içme kağıdı, 1 adet hassas terazi ve 3 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili 5 şüpheli ise gözaltına alındı.

Edirne jandarmasından uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Edirne’de jandarma ekiplerinin bir araçta ve evde yaptığı aramada, 1 kilo 39 gram metamfetamin, 0,50 gram skunk, 8 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet uyuşturucu içme kağıdı, 1 adet hassas terazi ve 3 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili 5 şüpheli ise gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünce alınan istihbarat bilgilerinin değerlendirilmesi sonucu, uyuşturucu madde arama köpek unsuru ile yapılan operasyon faaliyetinde 1 araç ve 1 evde yapılan aramada neticesinde; 1 kilo 39 gram metamfetamin, 0,50 gram skunk, 8 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet uyuşturucu içme kağıdı 1 adet hassas terazi ve 3 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Olayla ilgili olarak cmhuriyet savcısının talimatıyla 5 şüpheli hakkında adli tahkikata başlanıldı.