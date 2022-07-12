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Edirne Kapıkule yolunda çıkan orman yangını söndürüldü

Edirne'de ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin karadan müdahalesiyle söndürüldü. Yoldan geçen vatandaşlar da otomobillerinden inip yangını söndürmek için mücadele verdi.

Edirne Kapıkule yolunda çıkan orman yangını söndürüldü
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Edirne-Kapıkule yolu üzerinde saat 14.00 sıralarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Dumanı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Müdürlüğü, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede etrafa yayılan alevlere ekipler dört koldan müdahale etti.

“Gönüllü vatandaşlar da müdahale etti”

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Yangın söndürme ekiplerinin yanı sıra yoldan geçen vatandaşlar da otomobillerinden inip yangını söndürmek için mücadele verdi. Bir kaplumbağanın alevlerin arasında kaldığını gören Yıldırım Bayezid Mahalle Muhtarı Nuri Bostancı, kaplumbağayı alevlerin arasından alıp yeşillik alana bıraktı. Bölgede yapılan soğutma çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alındı.

İHA
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