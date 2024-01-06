Edirne Kent Ormanı açılacak

Edirne’de Meriç Nehri kenarındaki İzzet Arseven Kent Ormanı’na (Söğütlük) yapılacak Millet Bahçesi projesi için çevreciler ve Söğütlük Doğal Kalsın Platformu tarafından mahkeme süreci devam ederken ,mahkeme kararına göre revize edilen planının bu ay içinde ihale edileceğini belirten Edirne Valisi Yunus Sezer, Söğütlük Kent Ormanının yaz aylarında açılacağı müjdesini verdi.

Vali Sezer, "Belki nehrin kıyısındaki inşaat çalışmaları biraz devam edecek. Onu da ihale yapıldıktan sonra kısa süre içerisinde tamamlarız diye düşünüyorum. Yazın orayı açacağımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Valilik Toplantı salonunda değerlendirme yapan Edirne Valisi Yunus Sezer, "Söğütlük’le ilgili malumunuz benden önce bir ihale yapılmış. Burası dava konusu olmuş ve ihale iptal edilmiş durumda. İhale iptal edildikten sonra da biz geldikten sonra en azından yarım kalan işleri tamamlayın ki yapılan işler zayi olmasın diye bir tasviye sürecini yürüttük. 2 bin adet büyük ağaçlar dikilmiş, fidanlar dikilmiş, bunların kurumaması lazımdı. Yürüyüş yolları da aynı şekilde başlanılmış ama kalmış. Bir önceki hale kapsamında tamamlattırdık. İhale tasviye edildi, bu hem Orman Genel Müdürlüğü hem de mahkeme kararları doğrultusunda proje revize edildi. Bu ay içerisinde onun da ihale işlemleri tamamlanarak kaldığı yerden tamamlanacak. İç kısımla ilgili olarak nehrin iki yakasıyla ilgili olarak 3 basamaklı yürüyüş yolları var. DSİ herhangi bir taşkına sebep olmasın diye TOKİ ile bir proje çalışması yapıldı. Bu taşkın alanları belki kalabilir, uzayabilir ama iç kısmını ihale yapıldıktan kısa süre sonra tamamlamayı düşünüyoruz ve belki kısmi olarak açılabilir. Çünkü Söğütlük dediğimiz alanda 8 kilometreye yakın yürüyüş ve bisiklet parkuru yapılmış durumda. Hem gençler, hem çocuklar, hem de engelliler için macera parkları ve oyun alanları oluşturulmuş durumda. Yine piknik alanları hazır. Binlerce piknik masasından kamelyaya kadar üst düzeyde hazır durumda. Belki nehrin kıyısındaki inşaat çalışmaları biraz devam edecek. Onu da ihale yapıldıktan sonra kısa süre içerisinde tamamlarız diye düşünüyorum. Yazın orayı açacağımızı düşünüyorum" dedi.

Vatandaşlar olumlu karşıladı

Edirne Valisi Yunus Sezer’in açıklamalarının ardından vatandaşlar mesire yerinin Haziran ayında açılmasının sevgi ile karşıladı.Nazif Kurban isimli vatandaş gençlik yıllarının geçtiği yerlerin tekrardan açılması sevindirdiğini belirtti. Kurban “çocuklarımızı hava alacağı bir yer olsun , piknik yapılacak gezilecek bir yer olsun” dedi.