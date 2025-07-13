Edirne Keşan'da orman yangını

Edirne Keşan ilçesi Susamdere mevkisinde çıkan orman ve anız yangınına, karadan ve havadan yoğun müdahale sürüyor.

Edirne Keşan'da orman yangını
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
tulip-banner-
tulip-banner-
tulip-banner-
tulip-banner-

Edirne Keşan ilçesi Susamdere mevkisinde çıkan orman ve anız yangınına, karadan ve havadan yoğun müdahale sürüyor.

Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyüyerek hem ormanlık alanı hem de çevredeki tarım arazilerini tehdit etmeye başladı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Malkara Orman İşletme Müdürlüğü, Keşan Orman İşletme Müdürlüğü ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, arazözler, su tankerleri ve iş makineleriyle yangına müdahale ederken, havadan da 2 helikopter ve 2 yangın söndürme uçağıyla destek veriliyor.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Alevlerin yerleşim yerlerine sıçramaması için yoğun çaba sarf eden ekipler, bölgedeki vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.