Edirne Meriç'te zehir tacirlerine büyük darbe: 10 kilo kokain, 95 kilogram sentetik uyuşturucu yakalandı

Edirne’nin Meriç ilçesine bağlı Subaşı beldesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonuna ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Cenaze aracında taşındığı öne sürülen 10 kilo kokain, 95 kilogram sentetik uyuşturucu yakalandı.

Uyuşturucu ticareti yapıldığı yönünde alınan istihbarat üzerine Meriç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından teknik ve fiziki takip başlatıldı.

Uyuşturucu cenaze aracıyla taşındığı iddiası

İddiaya göre, 10 kilogram kokain ve 95 kilogram sentetik uyuşturucu maddenin, bir belediyeye ait cenaze aracıyla taşındığı öne sürüldü. Uyuşturucu maddelerin bu araçla Büyükaltıağaç köyüne kadar getirildiği iddia edildi.

Eş zamanlı operasyon düzenlendi

Yürütülen çalışmaların ardından Subaşı beldesinde belirlenen iki adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon sırasında adresler güvenlik çemberine alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda toplam 95 kilogram sentetik uyuşturucu ve 10 kilogram kokain ele geçirildi. Ele geçirilen maddelere jandarma ekiplerince el konuldu.

İki şüpheli gözaltında

Olayla bağlantılı oldukları değerlendirilen O.A. ve A.B. isimli iki şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmek üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

Olayla ilgili soruşturmanın genişletilerek sürdürüldüğü, cenaze aracı iddiasının da soruşturma kapsamında detaylı şekilde incelendiği öğrenildi.