Edirne, muhtemel depreme karşı hazırlık planını masaya yatırdı
Edirne'de, Türkiye Afet Müdahale Planı'na (TAMP) entegre edilen TAMP-Edirne Afet Müdahale Planı toplantısı yapıldı.
Edirne’de, Türkiye Afet Müdahale Planı’na (TAMP) entegre edilen TAMP-Edirne Afet Müdahale Planı toplantısı yapıldı.
Valilik toplantı salonunda yapılan toplantıda, Edirne ve çevre illerde meydana gelebilecek 7,0 büyüklüğündeki muhtemel bir depreme karşı alınabilecek önlemler değerlendirildi.
Toplantıda, haberleşme, ulaşım, acil müdahale, arama kurtarma, ilk yardım, hasar tespiti, enkaz kaldırma, alt ve üst yapı, barınma ve lojistik destek gibi konularda yapılacak çalışmalar ele alındı.
Vali Yunus Sezer, afet anında kurumlar arası koordinasyonun önemine dikkat çekerek, hazırlık planlarının sürekli güncel tutulması gerektiğini vurguladı.