Edirne'nin 'dönerci abla'sı

Edirne’de kendi işletmesinde döner ustası olarak çalışan evli ve 3 çocuk annesi Bahar Pamukçu, müşterilerden ilgi görüyor.

Edirne’de yaşayan 3 çocuk annesi Bahar Pamukçu, sabah ev işlerini hallettikten sonra Kıyık Caddesi’ndeki iş yerinin yolunu tutuyor. Sabahın erken saatlerinde geldiği iş yerini temizleyen Pamukçu, daha sonra hazırladığı döneri pişirerek müşterilerine sunuyor.

Özellikle gıda sektöründe kadınların daha fazla ön planda olması gerektiğini savunan Pamukçu, kadınların her işi yapabileceğine inandığını söyledi. Döner almaya gelenlerin kendisini görünce şaşırdığını ifade eden Pamukçu, Edirne’nin dönerci ablası olduğunu ve vatandaşlardan olumlu geri dönüşler aldığını vurguladı. Korkusuz şekilde mesleğini sürdüreceğini anlatan Pamukçu, kadınlara hayallerini gerçekleştirmeleri çağrısında bulundu.