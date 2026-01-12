Edirne'nin bazı ilçelerinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi
Edirne'nin İpsala, Havsa, Keşan, Uzunköprü ve Lalapaşa ilçelerinde, kar yağışı ve olumsuz hava şertları sebebiyle taşımalı eğitime bugün için ara verildi.
Edirne’nin İpsala, Havsa, Keşan, Uzunköprü ve Lalapaşa ilçelerinde, kar yağışı ve olumsuz hava şertları sebebiyle taşımalı eğitime bugün için ara verildi.
Kent genelinde hava sıcaklığı sıfırın altında 1 derece olarak ölçülürken, kar yağışı yüksek kesimlerde yoğun, kent merkezinde ise aralıklarla etkisini sürdürüyor. Olumsuz hava şartlarının özellikle kırsal bölgelerde ulaşımı zorlaştırdığı bildirildi.
Yetkililer, kar yağışının öğle saatlerinden itibaren etkisini azaltmasının beklendiğini belirterek, sürücüleri ve vatandaşları buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.