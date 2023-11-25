Edirne'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı törenle kutlandı

Edirne’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 101’inci yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Edirne’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 101’inci yılı kutlamaları bu yıl yağmur altında başladı. Kutlama töreni Edirne Valisi Yunus Sezer, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Berat Acar, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin Atatürk heykeline çelenk sunumuyla başladı. Bando eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Talat Paşa Asfaltı’nda hazırlanan tören alanında yapılacak kutlamalar, olumsuz hava şartları ve yağmur nedeniyle Mimar Sinan Spor Salonu’na alındı.

Mimar Sinan Spor Salonu’nda yapılan kutlamalar, şehrin kurtuluşunu simgeleyen seremoni ile başladı. Edirne’nin düşman işgalinden kurtuluşu, Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından temsili olarak canlandırıldı.

Dönemin Edirne Valisi Şakir Bey’i canlandıran Selimiye Kız Meslek Lisesi öğrencisi Ertuğrul Perçin, Edirne Valisi Yunus Sezer’e Türk bayrağını teslimi sırasında heyecan dolu anlar yaşadı.

Bu vatanın ebediyen bağımsızlığını koruyacağını söyleyen Vali Sezer, temsili Vali Perçin’den bayrağı devraldığı sırada yaptığı konuşmada, "Bu vatan sizin gibi genç valilerle yönetilecektir. Bu devletin, bu milletin ve de bu vatanın bağımsızlığının en kutsal işareti olan bu bayrağı teslim alıyorum, şeref duyuyorum ve göndere çekilmek üzere arkadaşlarıma teslim ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kutlama mesajı okundu. Halk oyunları gösterileri, protokol ve vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Kutlama programı kortej geçişi gerçekleştirilmesiyle sona erdi.