Edirne'nin içme suyunu sağlayan Kayalıköy Barajında dikkat çeken düşüş

Edirne’nin içme suyunu karşılayan Kırklareli’nin Kayalıköy Barajının su seviyesi yüzde 20’lere düştü.

Edirne’nin içeme suyunu karşılayan ve tarım arazilerin sulanması için kullanılan Kırklareli Kayalıköy barajında dikkat çeken düşüş yaşanıyor.

Geçtiğimiz yıl yüzde 50 seviyelerinde olan baraj bu yıl yüzde 20’lere düştü.

Barajın su seviyesinin kuraklık sebebiyle düştüğünü ifade eden Kayalı köyü Muhtarı Cengiz Yürekli tedirgin olduklarını söyledi.

Yürekli, barajın yağışların olmaması nedeniyle bu yıl çok düşüş yaşandığını söyledi.

Geçen yıla göre su seviyesinin çok düştüğünü aktaran Yürekli, “Barajdan hem Edirne’ye su veriyoruz hem de tarım alanlarımızı suluyoruz. Barajımızda su biraz az, tedirginiz” diye konuştu.

Kırklareli ve Tekirdağ düşüşte Edirne’de kayıp yok

Geçtiğimiz yıl aynı dönemde Trakya’da bulunan 14 barajda 556 milyon 243 bin metreküp su bulunurken bu yıl 424 milyon 500 bin metreküp bulunuyor. Geçtiğimiz yıla oranla 14 barajda yüzde 23 su azaldı.

Edirne’de bulunan 6 barajın, geçen yıl Ağustos ayında 198 milyon 611 bin metreküp olarak ölçülen su miktarı, bu sene aynı dönemde 193 milyon 659 bin metreküp düştüğü gözlenirken, Kırklareli’ndeki 4 barajda ise Ağustos ayında 193 milyon 302 bin metreküp olan su miktarı aynı dönemde 113 milyon 439 bin metreküpe geriledi.

Tekirdağ’da bulunan 4 barajda ise aynı dönemde 164 milyon 330 bin metreküp olan su miktarı, 117 milyon 402 bin metreküpe düştü.