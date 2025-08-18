Edirne Ovası yeşile büründü: Çeltikte rekor beklentisi

Türkiye’nin pirinç üretiminde önde gelen illerinden Edirne’de çeltik tarlaları yaz mevsiminin bereketiyle birlikte yeşile büründü. İpsala Ovası’nda geniş tarım arazilerinde ekili çeltikler, ovayı adeta yeşil bir denize çevirdi.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre geçen yıl Edirne’de yaklaşık 486 bin dekar alanda 391 bin 101 ton çeltik üretildi. Bu miktar, ülke genelindeki üretimin yüzde 38,4’ünü oluşturdu. Geçen sezon dekar başına ortalama 800 kilogram verim alınırken, bu yıl şartların olumlu seyretmesiyle rekoltenin daha da artması bekleniyor.

Kuraklığa Meriç Nehri çare oldu

Yaşanan kuraklık nedeniyle bazı bölgelerde üreticiler haftalarca su sıkıntısı yaşadı. Ancak Meriç Nehri’ndeki debinin artması ve uygulanan 48 saatlik su kısıtlama programının ardından, 38 gündür su çekemeyen Yenikarpuzlu’daki Hamzadere Ana Pompa İstasyonu yeniden faaliyete geçti. Bu gelişmeyle birlikte çeltik tarlalarına yoğun şekilde su verilmeye başlanırken, çiftçilerin yüzü güldü.

Çiftçiler su yönetiminden memnun

İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, İlçe Tarım Müdürü Olcay Karbuz ve DSİ Ziraat Mühendisi Recep Çomak, tarlalarda incelemelerde bulunarak üreticilerle bir araya geldi. Görüşmelerin ardından Kaymakam Sevgili, "Bizim için en önemlisi çiftçilerimizin yüzlerinin gülmesiydi. Çeltik verimi iyi durumda, vatandaşlarımız su yönetiminden memnun. Tarlasına su ulaşmayan çiftçimiz yoktur" dedi.