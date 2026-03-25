Edirne Sanayi Sitesi'ndeki korkutan yangındaki hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Edirne Sanayi Sitesi’nde mobilya üretimi yapılan bir iş yerinde gece saatlerinde çıkan yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek tüm atölyeyi sardı. Mobilya üretiminde kullanılan malzemelerin yanıcı özelliği nedeniyle alevler hızla yayılırken, çevrede bulunan esnaf ve vatandaşlar büyük korku yaşadı. Yoğun dumanın yükseldiği yangın, sanayi sitesinin farklı noktalarından da görüldü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangının bitişikte bulunan iş yerlerine sıçramaması için yoğun çaba sarf etti. Stratejik müdahaleyle alevlerin çevre dükkanlara ulaşması engellendi.

Hasar gün ağarınca ortaya çıktı

Gece boyunca süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınırken, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte hasarın boyutu da gözler önüne serildi. Mobilya atölyesinin büyük bölümünün kullanılamaz hale geldiği, ciddi maddi zarar oluştuğu görüldü.

"Bantlama makinesinden çıktı"

İş yeri sahibi Mesut Pazar, yangının çıkış nedenine ilişkin yaptığı açıklamada, alevlerin bantlama makinelerinden başladığını ve kısa sürede tüm iş yerini sardığını ifade etti.

Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için ekipler tarafından inceleme başlatıldı.