Edirne Sarayı'nda restorasyon çalışmalarının yarısı tamamlandı

Milli Saraylar Başkanı Dr. Yasin Yıldız, Edirne Sarayı’ndaki ihya çalışmalarının yarısının tamamlandığını ve tarihi yapının dünya kültür mirasına önemli katkı sağlayacağını söyledi.

Osmanlı Cihan Devleti döneminin önemli yapılarından biri olan Edirne Sarayı’nda restorasyon ve ihya çalışmaları devam ediyor. Milli Saraylar Başkanı Dr. Yasin Yıldız, 2,5 yıl önce başlayan çalışmaların yüzde 50’sinin tamamlandığını belirterek, proje tamamlandığında hem Edirne hem de dünya kültür mirası için çok değerli bir eser ortaya çıkacağını ifade etti.

Yıldız, yaptığı açıklamada, yaklaşık bin 200 dönümlük alanda yürütülen çalışmalar kapsamında Cihannüma Kasrı’nın gün yüzüne çıkarıldığını, sur duvarlarının arkeolojik kazılarla ortaya konduğunu ve bölgede kazı ile restorasyon çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla hazırlanan proje çerçevesinde sarayın bütün alanının kapsayıcı şekilde ele alındığını aktaran Yıldız, Tunca Nehri’nin batı tarafındaki arazinin birleştirilmesiyle büyük bir restorasyon sahası oluşturulduğunu bildirdi.

Sarayın Arz Odası, Kum Kasrı ve bahçelerinde de çalışmaların yoğun şekilde sürdüğünü dile getiren Yıldız, alanda modern müzecilik uygulamaları, doğal yaşam alanı ve tarihi bahçelerin ihyasıyla ilgili de dört etaplı bir master plan uygulandığını ifade etti.

"Cihannüma ve sur duvarları ortaya çıktı"

Milli Saraylar Başkanı Dr. Yasin Yıldız, "Cihannüma ile birlikte Edirne Sarayı alanında gerçekleştirdiğimiz en önemli çalışmalardan biri, Tunca Nehri’nin batısında kalan arazinin birleştirilmesi oldu. Yaklaşık bin 200 dönümlük alanda bu çalışmaları yürütüyoruz. Çalışmaların başladığı 2,5 yıl içerisinde, Edirne Sarayı’nın sur duvarları, arkeolojik kazılar, literatür taramaları ve arşiv belgeleriyle ortaya çıkarıldı. Arz Odası ve Kum Kasrı’nda restorasyon çalışmalarımız yoğun şekilde devam ediyor" dedi.

"Bilim kurulu gözetiminde kazılar sürüyor"

Arkeolojik kazılarımız devam ettiğini ifade eden Yıldız, "Cihannüma Kasrı’nın bulunduğu ikinci ve birinci avluda arkeolojik kazılarımız devam ediyor. Çalışmalar, bilim kurulu gözetiminde çok sayıda arkeolog, sanat tarihçisi ve saha çalışanıyla yürütülüyor. Cumhurbaşkanımızın sağladığı imkânlarla burada çok önemli bir yatırım gerçekleştiriliyor" ifadelerini kullandı.

"Topkapı Sarayı’na benzerliğiyle dikkat çekiyor"

Dünya kültür mirası için de çok kıymetli bir eserin ortaya çıkacağını belirten Yıldız, "Edirne Sarayı, mimari yapısı ve planıyla Topkapı Sarayı’na çok benziyor. Adeta iki kardeş saray gibiler. İhya edilen kısımların yaklaşık yüzde 50’si tamamlandı. Çok özel bahçelere sahip bir saray burası. Gülhane ve Dolmabahçe gibi alanlarda, dönemin bitkileriyle ve su kanallarıyla detaylı çalışmalar yürütüyoruz. 1200 dönümlük alanda dört etaplı master plan doğrultusunda ilerliyoruz. İnşallah tamamlandığında, Edirne ve ülkemiz için olduğu kadar dünya kültür mirası için de çok kıymetli bir eser ortaya çıkacak" diye konuştu.