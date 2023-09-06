Edirne Sarayı turizme büyük katkı sağlayacak

Osmanlı İmparatorluğu döneminde sultanların yaklaşık yüz yıl boyunca yaşadığı Edirne Sarayı’nda ihya çalışmaları şehir ekonomisine büyük katkı sağlayacak.

1450 yılında inşasına başlanan ve Kanuni Sultan Süleyman döneminden itibaren pek çok kez tamir gören Edirne Sarayı’nın ihya çalışmaları sürüyor. Milli Saraylar Bilim Kurulunun öncülüğünde 5 yıllık master planının sonucunda yapılacak çalışmalar sonucunda Edirne Sarayı tarihi miras olarak kültür hazinesindeki yerini yeniden alması planlanıyor. Edirne Sarayı, geçmişte yaşanan deprem, yangın, işgal ve savaş gibi talihsizliklerle rağmen bazı yapıları günümüze kadar ulaşabildi. Edirne Sarayı’nda kazı, ikmal, inşa, teşhir, tanzim ve çevre düzenleme çalışmaları devam ederken, kayıp yapıların gün yüzüne çıkartılmasına yönelik arkeolojik kazı çalışmaları da sürüyor. 18 Ekim 2022 tarihinde restorasyon ve ihyası için Edirne Sarayı’nın Cumhurbaşkanlığı kararı ile Milli Saraylar Başkanlığına tahsis edildi.

Osmanlı İmparatorluğu’na yaklaşık yüz yıl başkentlik yapmış Edirne Sarayı’nın ihya çalışmalarının ardından şehrin turizm ekonomisine de büyük katkı sağlanması bekleniyor. Edirne Sarayı ile ilgili açıklama yapan Vali Yunus Sezer, Osmanlı Sarayı’nın ortaya çıkartılacak olması hem gezi hem turizme kazandırılması Edirne açısından çok büyük bir kazanç olacağını belirtti.

“Türkiye’de de örneği olmayan bir alan”

Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne Sarayı’na gittiğinde heyecanlandığını ifade ederek, “Osmanlı Sarayı ile ilgili olarak hem orada arkeolojik çalışmalar hem de oradaki sarayın sur alanları ile diğer yapıların ortaya çıkartılması ve restorasyonuyla ilgili çalışmalar Milli Saraylar Başkanlığı bünyesinde çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Gerçekten de ben de ilk gezdiğim zaman çok heyecan duydum. Türkiye’de de örneği olmayan bir alan. Yani bu Osmanlı Sarayı alanı. Zaten Selimiye’yi biliyoruz ama Osmanlı Sarayı’nın ortaya çıkartılacak olması hem gezi hem turizme kazandırılması gerçekten Edirne açısından çok büyük bir kazanç olacaktır. Bunu da burada belirtmek isterim. O da çok hızlı bir şekilde devam ediyor.” ifadelerine yer verdi.