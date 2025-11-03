Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli Eylül 2025 dış ticaret rakamları açıklandı

2025 yılı Eylül ayında Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli’nin dış ticaret rakamları açıklandı. Buna göre ihracatta bölgenin lideri Tekirdağ oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle açıklanan geçici dış ticaret verilerine göre, 2025 Eylül ayında Türkiye genelinde ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,8 artışla 22 milyar 576 milyon dolar, ithalat yüzde 8,7 artışla 29 milyar 479 milyon dolar olarak kaydedildi.

Edirne’de ihracat 13 milyon 548 bin dolar, ithalat 10 milyon 556 bin dolar olarak gerçekleşti. Edirne’den en çok ihracat Almanya’ya yapılırken, ithalatın en yüksek olduğu ülke Rusya Federasyonu oldu.

Tekirdağ’da ihracat 274 milyon 700 bin dolar, ithalat ise 194 milyon 959 bin dolar olarak kayıtlara geçti. Tekirdağ’dan en çok ihracat Almanya’ya yapılırken, ithalatın lideri Çin oldu.

Kırklareli’nde ihracat 19 milyon 836 bin dolar, ithalat 11 milyon 38 bin dolar seviyesinde gerçekleşti. Kırklareli’nin ihracatında en büyük pay Bulgaristan’a aitken, ithalatın en yüksek olduğu ülke Rusya Federasyonu oldu.

Bölgede Eylül ayı verileri, Tekirdağ’ın ihracatta Edirne ve Kırklareli’yi geride bırakarak bölgesel liderliğini sürdürdüğünü ortaya koyuyor.