Edirne Valisi Kırbıyık'tan CHP'li yöneticilerin eleştirilerine tepki

EDİRNE (İHA) – Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Saros bölgesi için alan başkanlığı önerisine karşı çıkan CHP’li yöneticilere tepki göstererek "Bir ilin valisinin bir bölgeyle ilgili önerisinin altında yağma aramak, talan aramak bir özensizliktir. Bunu da muhataplarımıza yakıştıramıyoruz" dedi.

Edirne’nin Keşan ilçesinde Saros Körfezi Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Çalıştayı’nda konuşan Vali Kırbıyık Saros alan başkanlığı önerisinde bulundu. Vali Kırbıyık’ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda Saros bölgesi için alan başkanlığı kurulması önerisi CHP’lilerin tepkisine sebep oldu. CHP Keşan İlçe Başkanı Recep Pekcan, CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı ve Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, bölgenin ranta açılacağını iddia ederek, alan başkanlığı kurulmasına karşı çıktı. Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, "Bir ilin valisinin bir bölgeyle ilgili önerisinin altında yağma aramak, talan aramak. İfadeleri de dikkatle seçerek kullanmak istiyorum; bir özensizliktir. Bunu da muhataplarımıza yakıştıramıyoruz" dedi. Vali Kırbıyık, “Keşan’da Saros Çalıştayı gerçekleştirdik. Buradaki temel amacımız bir durum analizi yapalım, güçlü yönlerimizi görelim, avantajları yönlerimizi görelim ve dezavantajlarımızı konuşalım, sorunlarımız nelerdir diye hep birlikte tartışalım istedik. Bölgenin geleceğine dair ne tür iyileştirmeler ve hedefler koyabiliriz diye tartışalım istedik. Buradaki temel muradımız bölgenin gelişimiyle ilgili aksayan yönleri nelerdir ve gelişimle ilgili neler yapılabilir. Bunu da ben oldukça şeffaf bir şekilde gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum. Bu sabah bende Saros ile alakalı kendi kişisel görüşlerimi paylaştım. Yaklaşık 7 aydır burada görev yapıyorum. Burada çalışmalarımız, incelemelerimiz oldu. Bir siyasi partimizin Keşan ilçe başkanlığında bir toplantı gerçekleştirdik. Yapılan açıklamalara baktığımızda karşı çıkmak çok doğal. Ama karşı çıkarken yağma, talan, peşkeş çekme, rant, gibi söylemler oldu. Bir fikri açıklamışız ve bu fikrin tartışılması doğal bir şey. Karşı çıkmak herkesin hakkı ama bunun Saros’a fayda sağlamayacağını herkesin bilmesini isterim. Bir ilin valisinin bir bölgeyle ilgili önerisinin altında yağma aramak, talan aramak. İfadeleri de dikkatle seçerek kullanmak istiyorum, bir özensizliktir. Bunu da muhataplarımıza yakıştıramıyorum." diye konuştu.

"Bu sorumluluk sadece bana ait değil. Siyasi aktörlerin de bu sorumluluğu aynı şekilde taşıması lazım." diyen Vali Kırbıyık, şunları kaydetti: "Bir valinin önerisi ile ilgili bir tartışma yapılacaksa, söylenecek ifadelerin belli çizgiler içerisinde kalması hem kişilik hakları açısından hem de kurumlara saygınlık açısından önemlidir. Edirne Valiliğinin 204’üncü valisiyim. Benden sonra da valiler gelecek, benden önce de çok vali gelip, gitti. Bunun bilincin içerisindeyiz. Buradaki sorumluluklarımızı biliyoruz. Ona göre de gayret ediyoruz. Burada belediye meclislerinin bir görevinden bahsediyoruz. Belediye meclisleri, kendi görevini yürüttüğü sırada elbette kendi değerlendirmelerini yapıyor. Altlık veya üstlük ilişkisi olmadığı için planlar birbirinden bağımsız yürüyor ve sonuçta da bence bir bütüne hizmet etmiyor. Bunu ifade ediyoruz. Ama vali olarak benim görevlerimi hatırlatmak, bence şık bir durum değil. Görevlerimi biliyorum. O görevlerimin sınırları içerisinde de kalmaya mümkün olduğunca özen gösteriyorum.”