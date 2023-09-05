Edirne Valisi Sezer: 'Edirne genelinde başıboş köpek istemiyorum'

Edirne Valisi Yunus Sezer, Keşan ilçesindeki muhtarların, yaz mevsiminde bazı tatilcilerin getirdiği ve sezon sonu terk edilen köpeklerin başıboş kalmasıyla ilgili yaşanan sorunu dile getirmesi üzerine bu sorunun çözümü için talimat verdi.

Vali Yunus Sezer, Keşan ilçesindeki muhtarlarla Selim Sesler Tiyatro ve Konferans Salonu’nda toplantı yaptı. Toplantıda, Keşan Muhtarlar Derneği Başkanı ve Gökçetepe Köyü Muhtarı Abdullah Kemik, yaz sezonunda yazlıkçıların getirdiği köpeklerin, sezon sonunda sahil bölgelerinde terk edildiğini ve bu durum nedeniyle başıboş kalan köpek sayısında artış yaşandığını dile getirdi. Konuyla ilgili belediye, kolluk kuvvetleri ve Tarım ve Orman İl/İlçe Müdürlüğü ekiplerine talimat veren Vali Sezer, gerekirse ev ev gezerek köpek sahiplerinin tespit edilmesini istedi.

Konuyla ilgili köpek sahiplerine, köpeklerin terk edilmesi durumunda idari ceza uygulanabileceği yönünde uyarılarda bulunulmasını isteyen Vali Yunus Sezer, "Zenginlerin fantazileriyle uğraşacak halimiz yok. Sahipli hayvanları bırakıp gitmek yok. ‘Yazın 2 ay boyunca benim evimi korusun sonra ben bırakayım, ne yapıyorsa yapsın.’ Böyle bir şey istemiyorum. Onlar da birer can. Gerekirse terk eden aileleri de valilik sitesinde yayınlayalım, rezil olsunlar." dedi. Vali Sezer, köylerde yaşanan su sorunlarıyla ilgili ise "Edirne’de içme suyu olmayan köy istemiyorum" diyerek ilgili birimlere talimat verdi.