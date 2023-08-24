Edirne Valisi Sezer, asırlık Osmanlı geleneğini sürdürdü

Selimiye Camii’nin altında yer alan Tarihi Arasta Çarşısı’nı ziyaret eden Edirne Valisi Yunus Sezer, esnafın asırlık geleneği bereket duasına eşlik ederek, ellerine semaya açtı.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Mimar Sinan’ın ustalık eseri’ Selimiye Camii’nin altında bulunan Tarihi Arasta Çarşısı’nı ziyaret ederek sırasıyla esnafla sohbet etti. Vali Sezer, her bir esnaf ile ayrı ayrı sohbet ederek, çarşının asırlık geleneği olan ve dua kubbesi altında gerçekleştirilen Osmanlı geleneği "bereket duasına" katıldı. Esnafını derdini ve taleplerini dinleyen Vali Sezer, her bir esnafa sırasıyla hayırlı işler bol kazançlar diledi.

Esnafın sorunlarını da dinleyen Vali Sezer, Osmanlı’dan kalan ’dua’ geleneğine ortak oldu.

Bereket için yapılan duanın ardından çarşıdaki gezisini sürdüren Vali Sezer, esnafla birlikte çarşıyı gezen vatandaşlarla da sohbet etti.