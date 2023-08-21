Edirne Valisi Sezer şehit ailesiyle bir araya geldi

Edirne Valisi Yunus Sezer, göreve başlamasının ardından ilk ziyaretini şehit ailesine yaptı.

Edirne Valisi Yunus Sezer, görevine başlamasının ardından ilk ziyaretini Mardin’de 2016 yılında şehit olan polis memuru Nefize Çetin Özsoy’un ailesine gerçekleştirdi. Şükrüpaşa Mahallesi’nde bulunan şehidin ailesini evinde ziyaret eden ve kendileri ile yakından ilgilenen Vali Sezer, “Şehit ailelerimiz, devletimizin ve milletimizin en kıymetli emanetidir. Bizler devlet olarak her zaman şehit ailelerimizin, gazilerimizin yanlarında, emrindeyiz. Onların da bizleri birer evladı olarak görmesi bizi mutlu eder, gururlandırır. Allah tüm şehitlerimizin mekanlarını cennet eylesin” dedi.

Vali Sezer’e ziyaretinde Vali Yardımcısı Sıdkı Zehin, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun ve İl Jandarma Komutanı Albay Suat Dönmez eşlik etti.