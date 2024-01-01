Edirne Valisi Sezer, yeni yılı görevi başındaki personellerle girdi

Edirne Valisi Yunus Sezer, yeni yılın son gününde milleti için görev başında olan personelleri tek tek ziyaret ederek, yeni yılın tüm Türkiye için hayırlı olmasını diledi.

Edirne Valisi Yunus Sezer, sırasıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı Çocuk Sitesi ve Edirne Huzurevi, İtfaiye Müdürlüğü, Kapıkule Sınır Kapısı ve burada nöbet başında görevlerini sürdüren, gümrük, emniyet ve jandarma personelleri ile buluşarak, tüm personeller ve vatandaşların yeni yılını kutladı.

Ziyaretlerini sürdüren Vali Sezer, Arda Hudut Karakolu’na giderek vatanın, milletin huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden sınırda nöbet tutan kahraman Mehmetçikle buluştu. Vali Sezer, görev yapan tüm personellerin yeni yılını kutladı.

Daha sonra Cumhuriyet Karakolu’nu giden Vali Sezer, telsiz ile anonsa girerek görev başındaki personellerin yeni yılını kutladı.

Vali Yunus Sezer, yeni yıl ziyaretleri çerçevesinde gerçekleştirdiği ziyaretler dahilinde 112 Acil Çağrı Merkezi’nde görev yapan personeller ile bir araya geldi. AFAD, GAMER ve 112 ekiplerinin de yeni yılını kutlayarak, vatandaşları etkileyen acil durumlar karşısında kesintisiz hizmet sunan tüm personellere görevlerinde başarılar diledi.

Hemen ardından Edirne Sultan 1’inci Murat Devlet Hastanesi Acil Servisi ve Yenidoğan Ünitesini ziyaret eden Vali Sezer, Vatandaşların sağlığı için 7/24 esasına göre çalışan tüm sağlık personellerine görevlerinde başarılar diledi. Vali Sezer, görevi başında hizmet veren tüm sağlık personellerinin yeni yılını kutladı.

Ziyaretleri sırasında açıklama yapan Vali Sezer, “Serhat şehri, Ülkemizin batıya açılan kapısı Kapıkule’den kıymetli Edirnelilerimizin yeni yılını kutluyorum. Bugün Kapıkule’de hem gümrük hem emniyet personelimiz nöbet tutuyor. Edirne’mizde de yılbaşının huzur içerisinde geçirilebilmesi için emniyet, jandarma ve sahil güvenlik olmak üzere 1213 personelimiz görev yapıyorlar. 239 aracımız, sahil güvenlik personelimiz ise 5 adet bot ile denizlerde de güvenliğimizi sağlıyoruz” dedi.