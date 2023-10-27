Edirne Valisi Sezer yolda gördüğü çocukların okullarına ulaştırılmalarını istedi

Edirne Valisi Yunus Sezer, Keşan’da katıldığı bir toplantı sonrasında esnafı ziyaret ederken, yolda gördüğü 2 çocuğun öğrenci olduklarını öğrenince okullarına gitmelerinin sağlanması için talimat verdi.

Edirne’nin Keşan ilçesinde katıldığı toplantının ardından esnaf ziyaretinde bulunan Vali Sezer, bu sırada yanında 2 çocuk bulunan bir kadın ile karşılaştı. Vali Sezer, kadın ile konuştuktan sonra çocukların öğrenim durumlarını sordu. Öğrenci olduklarını öğrenen Vali Yunus Sezer, çocukların okul saatinde neden okulda olmadıklarını sordu. Çocukların okullarında olması gerektiğini söyleyen Sezer, Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz’a, çocukların okul ihtiyaçları varsa karşılandıktan sonra okullarına ulaştırılması talimatını verdi.

Çocuklardan birinin kayıtlı olduğu okulun müdürü ile telefonda görüşen Vali Yunus Sezer, hiçbir öğrencinin, okul saatinde dışarıda olmaması gerektiğini belirtip, çocuklar ile ilgilenmesi talimatını verdi. Keşan İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Yalçın, Vali Sezer’in talimatı doğrultusunda, okullarına ulaşımları sağlanması için çocuklara eşlik etti.