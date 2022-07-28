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Edirne'ye akın eden Bulgarlar, dönüş yolunda kuyruk oluşturdu
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Edirne'ye akın eden Bulgarlar, dönüş yolunda kuyruk oluşturdu

Bulgaristan vatandaşlarının Türkiye'ye pasaportsuz girişlerine imkan sağlanmasıyla birlikte alışveriş için Edirne'ye akın eden ve araçlarının bagajlarını doldurarak ülkelerine dönüş yoluna geçen Bulgaristan vatandaşları, Kapıkule Sınır Kapısı'nda araç kuyruğu oluşturdu.

Edirne'ye akın eden Bulgarlar, dönüş yolunda kuyruk oluşturdu
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Resmi Gazete’de yayımlanan kararla birlikte Bulgaristan vatandaşlarının Türkiye’ye pasaportsuz girişlerine imkan sağlandı. Kararının yayımlanmasının ardından, Bulgaristan vatandaşları Edirne’ye gelerek alışveriş yaptı. Giyecekten yiyeceğe, mobilyadan kozmetiğe ihtiyaçlarının tamamını Edirne esnafından karşılayan Bulgaristan vatandaşları, aldıklarını taşımakta güçlük çekti.

Kapıkule Sınır Kapısı’nda dönüş kuyruğu oluştu

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Bavullarını ve bagajlarını doldurduktan sonra dönüş yoluna geçen Bulgaristan vatandaşları, Kapıkule Sınır Kapısı’nda araç kuyruğu oluşturdu. Peronlarda işlemleri tamamlanan Bulgaristan vatandaşları, ülkelerinin yolunu tuttu. Giyecek, yiyecek ve inşaat malzemelerini Edirne’den aldıklarını söyleyen Bulgaristan vatandaşları, araçlarını tamamen doldurup Bulgaristan’a döndüğünü belirtti.

5 ayda 1 milyona yakın Bulgaristan vatandaşı Türkiye’ye geldi

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, 2022 yılının ilk beş ayında Bulgaristan’dan Türkiye’ye 950 binden fazla Bulgaristan vatandaşı giriş yaptı.

İHA
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