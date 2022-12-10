Edirne'ye akın eden Bulgarlar esnafın yüzünü güldürdü

Bulgaristan’dan Edirne’ye akın eden ve yılbaşı alışverişlerini yapan turistler, Edirneli esnafın yüzünü güldürüyor.

Bulgarlar Edirne’ye akın akın gelmeye devam ediyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren kendi araçlarıyla ve tur otobüsleriyle Bulgaristan’dan Türkiye’ye gümrük kapılarından giriş yapan turistler, yılbaşı öncesi gıdadan giyime kadar birçok ihtiyacını Edirne’den karşıladı. Edirne’ye gelen komşu ülke Bulgaristan vatandaşları, kent merkezindeki çarşı, pazarda alışveriş yaptı. Tezgahları didik didik eden Bulgarlar kent merkezinde yoğunluk oluşturuyor. Bulgar turist yoğunluğu Edirneli esnafın da yüzünü güldürdü.

Kış alışverişini yapıyorlar

Bulgarların nerdeyse bütün kışlık alışverişlerini Edirne’den karşıladıklarını ifade eden esnaflardan Mustafa Ay, “Bulgar vatandaşların Edirne’ye gelmesinden dolayı çok memnunuz. Çerez, deterjan, elbise gibi her türlü ürünü alıyorlar, bizde bu durumdan faydalanıyoruz” dedi.

Bulgaristan’ın Filibe kentinden Edirne’ye alışverişe gelen Elvan Cemil, “Gezmeye ve alışveriş yapmaya geliyoruz. Uygun gördüğümüz her şeyi alıyoruz. Zeytin baklava gibi birçok ürün aldık” derken Rumen Dimitrov ise, “Edirne’yi çok seviyoruz. Yine geleceğim” ifadelerine kullandı.