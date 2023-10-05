Edirne'ye bir cami daha kazandırılıyor

Edirne’de yapımına 2019 yılında başlanan Trakya Üniversitesi Camisi’nin inşa süreciyle ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Bilgilendirme toplantısı Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Toplantıya, Edirne Valisi Yunus Sezer, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Edirne İl Müftüsü Hasan Başoğlu, Trakya Üniversitesi Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Rasim Özgün, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, rektör yardımcıları ve iş insanları katıldı.

Edirne Valisi Yunus Sezer, caminin tamamlanması için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini söyleyerek, hayırseverlere çağrıda bulundu.

Programda konuşan Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu da, Türkiye’de camisi olmayan tek devlet üniversitesi olan Trakya Üniversitesi’ne cami kazandırmak adına çok ciddi çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Caminin inşa sürecinde gelinen nokta hakkında bilgiler veren Trakya Üniversitesi Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Rasim Özgün ise bundan sonraki süreç için 110 milyon TL bütçe gerektiğini belirtti. Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından caminin inşaatı incelendi.