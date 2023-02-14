Edirne'ye gelen depremzedeler ihtiyaçlarını ücretsiz marketten karşılıyor

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından Edirne’ye gelen depremzedeler, kayıt yaptırmalarının ardından ihtiyaçlarını Mimar Sinan Spor Salonu’ndaki yardım toplama merkezinde oluşturulan ücretsiz marketten karşılıyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ’Asrın felaketi’ olarak nitelendirilen depremlerin ardından bölgede yaşayan vatandaşlar, farklı illere yerleşmeye başladı. Bu çerçevede Edirne’ye gelen depremzedeler, kendileri ve çocukları için oluşturulan ücretsiz marketten neye ihtiyacı varsa alabiliyor. Edirne Valiliği öncülüğünde, AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda oluşturulan yardım toplama merkezinde çalışmalar devam ederken, kente gelen depremzedelerin ihtiyaçları da ücretsiz olarak sosyal marketten karşılanıyor.

Edirneli vatandaşlar depremzedelere yönelik yapılan yardım seferberliğine duyarsız kalmadı. 7’den 70’e gece gündüz demeden tüm vatandaşlar, depremzedeler için tek yürek oldu. Edirne’de Mimar Sinan Spor Salonu’ndaki yardım merkezinde oluşturulan markette bebek kıyafetlerinden, yetişkin kıyafetlerine, oyuncaktan, hijyen malzemelerine kadar birçok ürün yer alıyor. Mimar Sinan Spor Salonu’nda toplanan yardım malzemeleri tasnif edildikten sonra oluşturulan markette raflara yerleştiriliyor. Depremzedeler, oluşturulan markete gelerek ücretsiz bir şekilde ihtiyacı olan eşyaları alabiliyor.

"Bu kadar yıkımın olacağını tahmin etmiyorduk"

Adıyaman’dan Edirne’ye gelen depremzede Serdar Bozdemir, eşi ve çocuklarıyla birlikte abisinin yanında kaldıklarını ifade etti. Devletin otel, pansiyon ve yurtları depremzedelere tahsis ettiğini belirterek yetkililere teşekkür eden Bozdemir, "Böyle bir deprem ilk defa yaşadık. Deprem gece gerçekleştiği için idrak edemedik. Bu kadar yıkımın olacağını tahmin etmiyorduk. Deprem bölgesine tüm illerden yardım geldi. Yardım yapanlara teşekkür ediyoruz. Oluşturulan sosyal marketten tüm ihtiyaçlarımızı karşıladık. Edirne’ye gelir gelmez buradaki vatandaşlar bizlere çok yardımcı oldu. Bizleri güler yüzle karşıladılar. Giyimden gıdaya kadar tüm ihtiyaçlarımız karşılanıyor” dedi.

"Kurulan sosyal markette ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz"

Hatay’dan Edirne’ye gelen depremzede Ahmet Alak, “Saat gece 04:17’de deprem gerçekleşti. Kendimizi evden dışarı attık. İçeride annem ve eşim kalmıştı. Artçı depremler sürerken onları kurtardık. Çok şükür hayattayız. Eşimiz, dostumuz ve akrabalarımız enkaz altında kaldı. Çok üzgünüz. Yardım yapan ve bizimle ilgilenen arkadaşlara teşekkür ediyorum. Her konuda bizlere yardımcı olunuyor. Edirne’ye ailemle 5 kişi geldik. Kurulan sosyal markette ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz. Bir eksiğimiz yok çok şükür” ifadelerine yer verdi.