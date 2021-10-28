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62 adet pet şişe içinde sahte rakı ele geçirildi

Edirne’nin Keşan ilçesinde bir evde arama yapan polis pet şişelere doldurularak satışa hazırlanan sahte rakı ele geçirdi. Yakalanan iki kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

62 adet pet şişe içinde sahte rakı ele geçirildi
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Edirne’nin Keşan ilçesinde bir evde arama yapan polis pet şişelere doldurularak satışa hazırlanan sahte rakı ele geçirdi. Yakalanan iki kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Keşan’da ilçe genelinde sahte içki üretip satışını gerçekleştiren şahıslara yönelik çalışmalarına devam eden İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri, Yukarı Zaferiye Mahallesi’ndeki bir eve bir evde arama yaptı. C.A. ve A.Ö. isimlik şahıslara ait ikamette çalışmalar yapan ekipler, toplam 62 adet pet şişe içinde sahte rakı ele geçirdi.

Pet şişelere doldurulmuş sahte rakıyı satma hazırlığında olan iki şahıs hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan işlem başlatıldı.

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