AK Parti Edirne Dış İlişkiler Başkanı Ahmet Osmanlı ve beraberindeki heyet, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’na bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette, Balkanlar özelindeki çalışma ve projeler masaya yatırıldı.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Trakya Üniversitesinin Balkanlar özelindeki çalışma ve projelerinin önemine vurgu yapan AK Parti Edirne Dış İlişkiler Başkanı Ahmet Osmanlı, bu çalışmaların sonucu olarak artan uluslararası öğrenci sayılarının da memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

Ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Trakya Üniversitesinin Balkanlar vizyon ve misyonunu anlatan bir sunum gerçekleştirerek bölgeye yönelik hayata geçirilecek tüm projelere katkı vermeye hazır olduklarını dile getirdi.

Ziyaret, karşılıklı fikir alışverişi ve gerçekleştirilebilecek projelerin konuşulmasının ardından sona erdi.