Borsa personeline iletişim teknikleri eğitimi

Edirne Ticaret Borsası (ETB) tarafından hazırlanarak 2021 yılı Teknik Destek Programı dahilinde Trakya Kalkınma Ajansı’na sunulan ve değerlendirme sonucunda destek almaya hak kazanan proje kapsamında, ETB personeline “İletişim Kalitesinin ve Organizasyon Becerilerinin Arttırılması” amacıyla eğitim veriliyor.

Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan ETB Yönetim Kurulu Başkanı Özay Öztürk, “Hizmet kalitemizi artırabilmek amacıyla personelimizin eğitimlerine önem veriyoruz. Projeyle insan kaynakları kapasitemizi geliştirmeyi amaçlıyoruz. Program içerisinde iletişim ve insan ilişkileri, suçlamadan iletişim ve ekip organizasyon becerileri gibi ana başlıklar altında çeşitli eğitimler düzenleniyor. Bu programdan üyelerimiz ve üreticilerimiz başta olmak üzere personelimizin aileleri, yakın çevresi, iş hayatındaki paydaşlar yani iletişim halinde bulunduğu tüm insanların yararlanmasını hedefliyor, kurumsallaşma sürecimize ivme kazandıracağına inanıyoruz” dedi.

ETB hizmet binasında 23 Kasım 2021 tarihinde başlayan eğitim, üye ve üreticilerle doğrudan iletişim halinde olan 20 personele 6 gün süreyle toplam 42 saat olarak verilecek. 2 Aralık 2021 tarihinde sona erecek eğitim sonrasında katılımcılara sertifikaları verilecek.