Depodan tekne motoru çalan 5 kişi tutuklandı

Edirne’nin Keşan ilçesinde bir depodan tekne motoru çalan şahıslar yakalandı. Motorları İstanbul’da sattığı tespit edilen şüphelilerden 5’li tutuklandı

Olay 1 Ocak Cumartesi günü Aşağı Zaferiye Mahallesi’nde bulunan depolarda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Namık Kemal Caddesi üzerinde bulunan depoya plakası olmayan bir panelvan girdi. Yaklaşık 10 dakika kadar içeride kalan araçtakiler 2 adet tekne motoru çalarak kaçtı.

Konuyla ilgili olarak Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarından araç plakasını tespit eden polis, konuyla bağlantısı olduğu tespit edilen H.A., A.K., N.E., Y.G., E.D., T.Ç., G.M. isimli 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

Gözaltında suçlarını itiraf eden T.C. ve G.M., ifadelerinde Y.G. ve H.A.’nın tekne motorlarını İstanbul’da sattığını söyledi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar, daha sonra mahkeme karşısına çıkarıldı. Adli makamlar tarafından tutuklanan Y.G., E.D., G.M., T.Ç. ve H.A. Edirne Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderilirken, A.K. ve N.E. ise serbest bırakıldı.