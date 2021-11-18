banner4556

Doç. Dr. Gürbüz’den “İki Ülke İki Şehir" sergisi

banner4336

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aylin Gürbüz’ün, 50 eserden oluşan kişisel fotoğraf sergisi “İki Ülke İki Şehir” Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Sanal Galerisi’nde sanatseverlerin ziyaretine açılacak.

Doç. Dr. Gürbüz’den “İki Ülke İki Şehir" sergisi
banner3909
banner4558

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aylin Gürbüz’ün, 50 eserden oluşan kişisel fotoğraf sergisi “İki Ülke İki Şehir” Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Sanal Galerisi’nde sanatseverlerin ziyaretine açılacak.

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aylin Gürbüz’ün Mardin ve Venedik fotoğraflarından oluşan bir seçki, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Sanal Galerisi’nde sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

18 Kasım’da çevrim içi ziyarete açılacak olan “İki Ülke İki Şehir” sergisinde, sanatçının Mardin ve Venedik şehirlerinde 2019 yılında çektiği 50 fotoğraf sergilenecek. Serginin müziği olarak kullanılan "Salut d’Amour" adlı eser ise Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümünden Öğr. Gör. Dr. Gül Sakarya ve Arş. Gör. Cengizhan Şirin tarafından seslendiriliyor.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
İnci Aydar Anısına 1. Uluslararası Silivri Resim...
İnci Aydar Anısına 1. Uluslararası Silivri Resim...
  1. KÜLTÜR-SANAT

banner4390

banner4349

banner3841