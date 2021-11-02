Doç. Musa Eren İşkodralı’dan İspanya’da master class eğitimi

Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı Viyolonsel Sanat Dalı Öğretim Üyesi Doç. Musa Eren İşkodralı tarafından İspanya’da “Viyolonsel Master Class Programı” gerçekleştirildi.

Doç. Musa Eren İşkodralı’dan İspanya’da master class eğitimi
banner3909
banner4336

Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı Viyolonsel Sanat Dalı Öğretim Üyesi Doç. Musa Eren İşkodralı tarafından İspanya’da “Viyolonsel Master Class Programı” gerçekleştirildi.

Conservatori Superior de Msica Salvador Segu de Castell’da çalışmalarını sürdüren Prof. José Enrique Bouché’nin özel davetlisi olarak düzenlenen master class, 18-22 Ekim 2021 tarihleri arasında öğrencilerin aktif katılımıyla gerçekleştirildi. Eğitimin sonunda Doç. Musa Eren İşkodralı solo resital performansı sergileyerek büyük beğeni topladı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Çatışma bölgelerinde faaliyet gösteren terör...
Çatışma bölgelerinde faaliyet gösteren terör...
  1. ASAYİŞ

banner4390

banner4321

banner3841