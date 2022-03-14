Dr. Demiröz, “Gelecek Vadeden Girişimciler 2022” yarışmasında finale adını yazdırdı

Girişimcilik ekosisteminin yakın gelecekte yıldızı parlayacak girişimlerini belirlemek amacıyla GirişimUp tarafından ulusal düzeyde bu yıl ilki düzenlenen “Gelecek Vadeden Girişimciler 2022” yarışmasında Trakya Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Öğretim Üyesi ve Üniversitemiz UNESCO Chair of Quality Education & Digital Transformation Kürsü Başkanı Dr. Erdem Demiröz, akademik girişim kategorisinde finale kalma başarısı gösterdi.

Girişimcilik ekosisteminde oldukça merak uyandıran yarışmaya; içlerinde teknoparklar, kuluçka merkezleri ve hızlandırma programları bulunan 21 paydaş kurumdan, gelecek vadeden 120’yi aşkın girişimci grubu başvuruda bulundu. Girişimcilerden 86’sı seçici kurul tarafından ön değerlendirmeye kabul edilerek, problem çözümü, ekip yapısı, yapılabilirlik ve sunum performansı gibi kriterlere göre değerlendirildi.

İstanbul başta olmak üzere Edirne, Ankara, Bursa, Erzurum, Trabzon, Samsun, İzmir gibi toplam 11 ildeki girişimcilik merkezlerinden yönlendirilen girişimcilerin içinden, her kategorinin birincisi olarak seçilen girişimler Türkiye’nin en büyük kurum ve kuruluşlarının yöneticilerinden oluşan yarışmanın jüri üyelerinden danışmanlık, yatırımcılarla görüşme imkanı, ulusal bir kanalda video röportaj hakkı, ulusal ve uluslararası haber portallarında haber ve röportaj hakkı, ücretsiz online İngilizce hediye paketi, kıymetli kitap serilerine erişim, ücretsiz hukuk danışmanlığı, ulusal ve uluslararası hızlandırma programlarında yer alma imkanı gibi fırsatlar elde edecek.

Trakya Üniversitesi yönetimi, 2018 yılından bu yana üniversitemiz teknoloji geliştirme bölgesi Trakya Teknopark’ta sürdürdüğü girişimcilik faaliyetleri, tamamladığı ARGE ve inovasyon projeleri ile önemli başarılara imza atan Öğretim Üyesi Dr. Erdem Demiröz’ü tebrik ederek, girişimcilik yolculuğunda başarılar dilerdi.