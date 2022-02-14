Dr. Öğr. üyesi Karaca’dan kitap takdimi

Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Ergün Karaca, “Tarih Öncesinden Cumhuriyete Edirne Üzerine Araştırmalar” ve “Milattan Önce Birinci Binde Doğu Trakya” kitaplarını Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’na sundu.

Editörlüğünü Öğretim Üyesi Dr. Ergün Karaca’nın üstlendiği ve Trakya Üniversitesi öğretim üyelerinin editör yardımcısı ve bölüm yazarı olduğu “Tarih Öncesinden Cumhuriyete Edirne Üzerine Araştırmalar” kitabı kısa süre önce okuyucuyla buluştu. Trakya Üniversitesi Yayınları’ndan çıkan kitabın editör yardımcıları arasında Edebiyat Fakültesi’nden Öğretim Üyesi Dr. Ayşe Zamacı, Öğretim Üyesi Dr. Bahriye Güray Gülyüz ve Öğretim Üyesi Dr. Sevtap Gölgesiz Karaca yer alırken Trakya Üniversitesinden çok sayıda akademisyen de makale ve yazılarıyla kitaba katkı sundular.

Öğretim Üyesi Dr. Yavuz Güner, Öğretim Üyesi Dr. Hacer Ateş, Öğretim Üyesi Dr. Bülent Akyay, Öğretim Üyesi Dr. Tarık Sarıoğlu ve Prof. Dr. Gülgün Yılmaz’ın yanı sıra ulusal ve uluslararası araştırmacıların katkılarıyla hazırlanan kitapta Prehistorik dönemden Türkiye Cumhuriyeti’nin erken dönemine kadar Edirne üzerine yapılan çeşitli araştırmalar yer alıyor. Kentin tarih, arkeoloji ve sanat tarihi açısından ele alındığı eserin, bilim dünyasına ve Edirne’ye önemli katkılar sunması bekleniyor.

Kaleme aldığı “Milattan Önce Birinci Binde Doğu Trakya” adlı eseri hakkında da bilgiler veren Öğretim Üyesi Dr. Ergün Karaca, “Heredot tarafından pek çok kabileden oluştuğu söylenen Trakyalar, Tunç Çağı sonlarından itibaren tüm bölgeye hâkim olmuştur. Bölge, M.Ö. birinci bin yıl sürecinde büyük oranda bu şekillenmeden etkilenmiştir. Ancak kısa bir süre sonra Ege Havzası’ndan özellikle Batı Anadolu ve Kıta Yunanistan’dan gelenler tarafından bölgenin Marmara Denizi ve Kuzey Ege kıyıları ile Gelibolu Yarımadası’nda irili ufaklı koloni yerleşimleri kurulmuştur. Bu süreçte Traklar, Doğu Trakya’nın Karadeniz kıyısı hariç bölgenin iç kısmında varlıklarını sürdürmüşlerdir. Bu kitapta, 2012 ile 2016 yılları arasında bölgede gerçekleştirilen arazi ve müze çalışmalarında elde edilen verilere daha önce yapılan yayınlanmış verilerin de eklenmesiyle Doğu Trakya’nın milattan önce ilk bininci yılı ortaya konmaya çalışılmıştır” dedi.

Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, kendisine takdim edilen kitapları oldukça değerli bulduğunu belirterek Trakya Üniversitesi akademisyenlerinin başarılı çalışmalarından mutluluk duyduklarını kaydetti. Tarih boyunca önemini korumuş ve pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış Edirne’nin, derin araştırma ve incelemelere konu olacak pek çok yönünün olduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, “Edirne’nin her bir yönü ayrı bir değer ve keşfedilmeyi bekleyen emsalsiz bir cevherdir. Bu bilinç ile kent kültürü ve kimliğinin günümüze taşınması için çalışan ve tarihi mirasımızın izinden giden değerli hocalarımıza teşekkür ediyorum. Eserlerin, hâlihazırda Edirne’nin keşfedilmeyi bekleyen tüm değerlerinin araştırılması çabasına da örnek olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı