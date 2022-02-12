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Edirne Roman Eğitim Gönüllülerinden Rektör Tabakoğlu ile biraraya geldi

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Edirne Roman Eğitim Gönüllüleri Derneği Başkanı Turan Şallı, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’nu makamında ziyaret etti.

Edirne Roman Eğitim Gönüllülerinden Rektör Tabakoğlu ile biraraya geldi
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Edirne Roman Eğitim Gönüllüleri Derneği Başkanı Turan Şallı, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’nu makamında ziyaret etti.

Ziyarette Turan Şallı, Edirne Roman Eğitim Gönüllüleri Derneği’nin çalışmaları hakkında Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’na bilgiler verdi. Turan Şallı, kendilerine verilen desteklerden ve Trakya Üniversitesi Roman Dili ve Kültürü Araştırmaları Enstitüsünün, Roman vatandaşlar ve Roman kültürüne yönelik çalışmalarından ötürü Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’na teşekkür etti.

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Edirne Roman Eğitim Gönüllüleri Derneği Başkanı Turan Şallı’nın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, “Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Roman vatandaşlarımızın eğitim, kültür ve sağlık başta olmak üzere her konuda yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

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