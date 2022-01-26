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Edirne’de akademisyenler kitaplarını Rektör Tabakoğlu’na takdim etti

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Trakya Üniversitesi akademisyenleri Ceren Yayıncılık ve Kitabevi’nden çıkan kitaplarını Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’na takdim etti.

Edirne’de akademisyenler kitaplarını Rektör Tabakoğlu’na takdim etti
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Trakya Üniversitesi akademisyenleri Ceren Yayıncılık ve Kitabevi’nden çıkan kitaplarını Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’na takdim etti.

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Trakya Üniversitesi akademisyenlerinden Doç. Dr. Aziz Tekdemir, Doç. Dr. Bülent Yıldırım, Dr. Öğr. Üyesi Bülent Atalay, Öğr. Gör. Haluk Kayıcı, Arş. Gör. Dr. Emin Ünsal, Arş. Gör. Dr. Şenay Öztürk Yılmaz, Arş Gör. Muhammed Tağ ile Ceren Yayınevi ve Kitapçılık sahibi Şeref Kurtiş Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’na bir ziyaret gerçekleştirdiler. Ziyarette kısa süre önce raflarda yerini alan, Trakya Üniversitesi ve Türkiye’nin önemli üniversitelerinin akademisyenlerinin bölüm yazarlığı yaptığı Edirne’nin Ardı da Bayler isimli eserin yanı sıra müellifi oldukları eserleri de imzalayarak Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’na takdim ettiler.

Trakya Üniversitesi akademisyenlerinin başarılı çalışmaları ile mutlu olduklarını ve gurur duyduklarını ifade eden Rektör Tabakoğlu, “Hocalarımızın bilimsel araştırmaları neticesinde birbirinden değerli eserler meydana geldi. Bu eserler; tarih, edebiyat, kültür ve medeniyetimize dair önemli izler taşıyor. Eserlerin bilhassa Edirne ve Balkanlar üzerine yazılmış olması Üniversitemizin uzmanlık alanına, vizyon ve misyonuna da hizmet etmektedir. Tarihimizde hala keşfedilmedik çok değerli hazineler olduğunu biliyoruz. Bu hazineleri araştıran, bulan ve günümüze taşıyarak bizlerle buluşturan kıymetli hocalarım ile Şeref Kurtiş ve Sabriye Cemboluk’a teşekkür ediyorum” dedi.

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