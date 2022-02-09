Edirne’de “Bir Dilek Tut” projesi

Trakya Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ve Genç Tema Topluluğu’nun “Bir Dilek Tut” projesi ile çocuklar hayallerine kavuşuyor.

Trakya Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı (SKS) sosyal sorumluluk projelerine devam ediyor. Daha önce gerçekleştirdiği birçok kampanya ile hayırseverler ve ihtiyaç sahiplerini bir araya getiren SKS, 40. yıl etkinlikleri kapsamında hayata geçirdiği “Dilek Ağacı-Bir Dilek Tut” projesi ile çocukların hayallerini gerçeğe dönüştürüyor. Trakya Üniversitesi Rektörlük Binası’na yerleştirilen dilek ağaçlarında çocukların istek ve hayallerinin olduğu dilekleri gören başta rektörlük çalışanları olmak üzere üniversite personeli, kâğıtlarda yazılı olan istek hediyeyi alıp Trakya Üniversitesi Uygulama Oteli Resepsiyonu’na teslim ediyor. “Bir Çocuğun Hayali Gerçek Olsun” sloganıyla başlatılan proje sonunda toplanacak hediyeler, Türkiye’nin farklı noktalarındaki okullara ulaştırılarak çocuklarla buluşacak.

Trakya Üniversitesi’nin imza attığı sosyal sorumluluk projeleri ile birçok insanın hayatına dokunduğunu belirten SKS Daire Başkanı ve Genel Sekreter Yardımcısı Öğr. Gör. Burak İşçimen, “Trakya Üniversitesi ailesi olarak çalışanlarımız ve öğrencilerimiz destekleriyle birçok çocuğumuzun hayallerini gerçekleştireceğiz. Ayrıca içerisinde bulunduğumuz yıl, bildiğiniz üzere üniversitemizin 40. yıl etkinliklerine de sahne olacak. Biz de SKS olarak 40. yıl etkinliklerimize imza attığımız sosyal sorumluluk projesi ile başlıyoruz” dedi.