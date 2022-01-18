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Edirne’de “Günümüzde Kesici Aletler ve Bıçakçılık” semineri düzenlendi

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Trakya Üniversitesi Arda Meslek Yüksekokulu tarafından Aşçılık ve Turizm Otelcilik programı öğrencilerine yönelik olarak, “Günümüzde Kesici Aletler ve Bıçakçılık” konulu eğitim semineri düzenlendi.

Edirne’de “Günümüzde Kesici Aletler ve Bıçakçılık” semineri düzenlendi
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Trakya Üniversitesi Arda Meslek Yüksekokulu tarafından Aşçılık ve Turizm Otelcilik programı öğrencilerine yönelik olarak, “Günümüzde Kesici Aletler ve Bıçakçılık” konulu eğitim semineri düzenlendi.

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Pirge Bıçakçılık İmaj Müdürü Tankut Paçacı ve Bıçak Danışmanı Şef Sadık Doğan tarafından gerçekleştirilen seminerde öğrencilere bıçağın anatomisi, kullanımı, seçimi, bakımı ve çeşitleri hakkında detaylı bilgiler verildi. Seminerde öğrenciler bıçakların üretim süreçleri, modelleri ve teknikleri ile ilgili detaylı bilgiler edinirken, yaptıkları uygulamalarla da tecrübe kazandılar.

Eğitim semineri, plaket takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi. Seminere, Arda Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Yeşim Yeşiloğlu ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

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