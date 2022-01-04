Edirne’de "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi toplu açılış töreni

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ile Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen Kütüphanesiz Okul Kalmayacak projesi kapsamında Edirne ve ilçelerde kurulumu tamamlanan okul kütüphaneleri toplu açılış töreni, Edirne Valisi Ekrem Canalp’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Edirne’de de hayata geçirilen kütüphanesiz okul kalmayacak projesi kapsamında oluşturulan 45 kütüphane, İlhami Ertem Lisesi’nde düzenlenen törenle hizmete girdi.

Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca desteklenen "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesinde, Edirne ve ilçelerinde kütüphanesi olmayan okullar tespit edildi. Açılışı yapılan tüm okullara aynı anda canlı bağlantının yapıldığı törende Edirne Valisi Ekrem Canalp, ilçe kaymakamlarıyla görüşme yaptı.

Edirne Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi atölyelerinde öğretmen ve öğrenciler tarafından monte edilen mobilyalarla kent merkezi ve ilçelerinde belirlenen 45 okul daha kütüphaneye kavuşmuş oldu. Böylece kentte kütüphanesiz okul kalmadı.

Okullardaki kütüphanelere ise Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfı tarafından kitap desteği sağlandı.

Vali Canalp’tan yeni kütüphaneler müjdesi

İlhami Ertem Anadolu Lisesinde oluşturulan kütüphanede düzenlenen törende, canlı bağlantı ile yapımı tamamlanan tüm kütüphanelerin açılışı Vali Ekrem Canalp’ın katılımıyla gerçekleştirdi. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi atölyelerinde hazırlanan kütüphane mobilyalarının kaliteli olduğunu belirten Canalp, "Kitapların tedarik edilmesi noktasında düzenlenen kampanyaya, Şehir Gönüllüleri Vakfımız kitapları satın almak suretiyle destekte bulundu" dedi.

Açılması planlanan Çocuk Kütüphanesi’nin son aşamaya geldiğini belirten Vali Canalp, ayrıca kente yeni yapılacak kütüphaneyi de bu yıl içinde tamamlamak istediklerini ifade etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı, "Milli Eğitim Bakanlığımızın başlattığı kütüphanesiz okul kalmayacak projesinin Edirne’de tamamlandığına dair açılış törenindeyiz. İnşallah kitap sayısını da arttıracağız. Gençlerimiz daha çok okuyarak kendilerini daha fazla geliştirecek. Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Vali Ekrem Canalp, Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfı Onursal Başkanı Dr. Ayten Canalp, İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, öğretmenler ve öğrencilerle kitap okudu.

Vali Canalp ve beraberindeki heyet kütüphane açılışının ardından öğrencilerin yaptığı resimlerden oluşan sergiyi dolaşarak bilgi aldı.

Öğrenciler yaptığı resimlerden bir tanesini Vali Canalp’a hediye etti.