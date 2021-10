Edirne’de müzik resitali

Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarından Doç. İşkodralı, misafir sanatçı Prof. Azizova ile müzik severlere eşsiz bir viyolonsel ve piyano resitali sundu.

Devlet Konservatuvarı Müdür Yardımcısı ve viyolonsel sanatçısı Doç. Musa Eren İşkodralı, Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Öğretim Üyesi ve piyano sanatçısı Prof. Gülnara Azizova ile eşsiz bir performansa imza attı. Müzik ziyafeti sunan konserde Doç. Musa Eren İşkodralı ve Prof. Gülnara Azizova Johann Sebastian Bach’ın “Adagio” BWV 564 from Toccata in C Major, Robert Schumann’ın Five Pieces in Folk Style, Op. 102 Mit -Humor - Langsam - Nicht schnell, mit viel Ton zu spielen - Nicht zu rasch - Star und markirt ile Sergei Prokofiev’in Cello Sonata Op.119 - Andante grave - Moderato - Allegro, ma non troppo adlı eserleri icra ettiler.

Konser, seyircilerin yoğun alkışları ile sona erdi.