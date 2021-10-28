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Edirne’de park halindeki kamyonet yandı

Edirne’de park halindeki bir kamyonet alevlere teslim olurken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Edirne’de park halindeki kamyonet yandı
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Edirne’de park halindeki bir kamyonet alevlere teslim olurken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Yangın, Edirne’nin Şükrüpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre park halindeki 22 DD 076 plakalı açık kasa kamyonetten dumanlar yükselmeye başladı. Kısa sürede aracın motor bölümünden alevlerin çıkması sonrası İtfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler çıkan yangını kısa sürede söndürdü. Yangının motor kısmından şase yapmış olabileceği belirtildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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