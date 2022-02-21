Edirne’de üniversite öğrencileri, robot yarışmasından ödülle döndü

Trakya Üniversitesi öğrencileri, pek çok üniversite ve takımın yarıştığı “Görev: Yer Altı Kavramsal Tasarım Yarışması’ndan” ödülle döndü.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve HAVELSAN işbirliği ile hazırlanan Görev: Yer Altı Kavramsal Tasarım Yarışması’nda, Trakya Üniversitesi öğrencilerinden oluşan “TrakThor” adlı takım tasarladıkları robot ile 3’üncü oldu.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Robot Topluluğu ve HAVELSAN’ın iş birliğinde, hayatın her alanında yerini almaya başlayan robotların üretimine gelişimine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen Görev: Yer Altı Kavramsal Tasarım Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu.

Yarışmada, Trakya Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri Kemal Daysal, Mine Yardı; Makine Mühendisliği Bölümü öğrencileri Emrullah Yılmaz ve Genco Özçakırlar ile Fizik Bölümü öğrencisi Orhun Ata Karakaya’dan oluşan “TrakThor” adlı takım, hazırladıkları yer altı koşullarında insanın fizikî varoluşuna ihtiyaç duymadan çeşitli görevleri tamamlayabilecek robot tasarımı ile üçüncülük ödülünün sahibi oldu.

HAVELSAN mühendisleri ve ODTÜ akademisyenlerinin jüri olarak yer aldığı yarışmaya toplam 80 takım başvurdu. Bir proje gelişim raporu, bir final sunumu ve jüri değerlendirmesi ile sonuçlanan yarışmada 9 takım finale kalma başarısı gösterdi.

TrakThor’un ekip üyesi Kemal Daysal, belirtilen pist özelliklerine uygun ve görevleri tamamlayabilecek robot fikirlerinin, çözümler ve tasarılarla birlikte sunulduğu ve kendilerine ödül getiren projeye dair yaptığı açıklamada, “Yarışmada jüri tarafından yeraltında bulunan bir pistin gereksinimlerine uygun olarak çeşitli engelleri aşıp belirlenen noktalara otonom veya manuel bir şekilde ulaşarak verilen görevi tamamladıktan sonra başlangıç noktasına geri dönebilecek ve tüm bu süreçte kullanılacak haritalama metodu ile çevresinin haritasını oluşturabilecek uzaktan kumandalı, kablosuz veya tamamen otonom bir robot tasarlanması istenmiştir“ dedi.

Yarışmada pek çok kritere dikkat edildiğini de dile getiren Kemal Daysal, “Robotun 3D modeli, materyal, dayanıklılık ve maliyet analizi, robotta kullanılacak elektronik bileşenlerin, haberleşme ve haritalama sisteminin, güç ve hareket sistemlerinin detaylı tanıtımı ile robotun kontrol mekanizması ve robotta kullanılan otonomi algoritmasının raporlanması da diğer beklentiler arasında yer alıyor” şeklinde konuştu.

Takım Kaptanı Emrullah Yılmaz ise, “İki ay süren yarışma üç değerlendirme aşamasından oluştu. Bu aşamalar sırasıyla proje gelişim raporu teslimi ve puanlandırılması, final sunumunun teslimi ve puanlandırılması ile seçilen final sunumlarının jüri karşısında online ortamda sunularak jürinin sorularının cevaplandırıldığı nihai puanlama aşamasıdır. Yarışmaya maksimum 5 kişiden oluşan 80 takım başvurmuştur. Yarışma sürecindeki elemeler sonucunda kalan 9 takım, jüri karşısında projelerinin sunumunu yapmak üzere finale davet edilmiştir” ifadelerini kullandı.