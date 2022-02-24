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Edirne’den Antalya’daki konferansa katıldılar

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Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde Mimar Muslihiddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Antalya’da düzenlenen konferansa katıldılar.

Edirne’den Antalya’daki konferansa katıldılar
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Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde Mimar Muslihiddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Antalya’da düzenlenen konferansa katıldılar.

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Ülkede ilk eTwinning okullarından biri olan Uzunköprü Mimar Muslihiddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Antalya’da İngilizce öğretmeni ve eTwinning Edirne İl Koordinatörü Hale Ekim başarıyla temsil etti. eTwinning Türkiye Ulusal Destek Servisi tarafından 17-19 Şubat 2022 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen eTwinning 11. Ulusal Konferansı Edirne ilini temsil eden Edirne İl Koordinatörü ve Mimar Muslihiddin MTAL İngilizce Öğretmeni Hale Ekim, İlhami Ertem Anadolu Lisesi İngilizce Öğretmeni Sema Karakuş, Şehit Nefize Çetin Özsoy, sınıf öğretmeni Ayşe Gül Usluer ve Keşan Anadolu Lisesi Kimya Öğretmeni Hayriye Aydın katılım sağladı.

Mimar Muslihiddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mesut Kaya Yaptığı açıklamada, ’’ 2016 yılından beri okulu eTwinning projelerinde Uluslararası ve Ulusal alanda başarıyla temsil eden İngilizce öğretmeni ve eTwinning Edirne İl Koordinatörü Hale Ekimi’ i tebrik eder başarılarının devamını dilerim ’’dedi.

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