banner4556

Enez Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekibi ’Başarı Belgesi’ ile ödüllendirildi

banner4664

Enez Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş, Sahil Güvenlik Bot Komutanlığında görev yapan personellere, azimli çalışmalarından dolayı başarı belgesi takdim etti.

Enez Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekibi ’Başarı Belgesi’ ile ödüllendirildi
banner4582
banner4336

Enez Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş, Sahil Güvenlik Bot Komutanlığında görev yapan personellere, azimli çalışmalarından dolayı başarı belgesi takdim etti.

Yaptığı görevde başarıya ulaşan veya yenilikçi ve özgün bir çözüm bularak süreçleri iyileştirdiği tespit edilen Sahil Güvenlik Komutanlığı personelleri, Enez Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş tarafından ’başarı belgesi’ ile ödüllendirildi.

Enez Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş, vatandaşların can güvenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, kaçakçılıkla mücadele ve kamu düzeninin sağlanması noktasında mesai mefhumu gözetmeksizin görev yapan Enez Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı personelleri ile bir araya geldi. Kahraman personelleri tebrik eden Kaymakam Göktaş, çalışmalarında başarılarının artarak devam etmesini diledi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
"Devam etmeyeceğiniz spor salonu üyeliği yapmayın"
"Devam etmeyeceğiniz spor salonu üyeliği yapmayın"
  1. SPOR

banner3841

banner4665

banner4578

banner4321

banner4666