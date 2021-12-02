Engelli vatandaşlardan Vali Canalp’a ziyaret

Uzunköprü 80. Yıl Engelli Bakım, Rehabilitasyon ve Gündüz Bakım Merkezi’nde kalan engelli vatandaşlar Vali Ekrem Canalp’i ziyaret etti.

Engellilerden oluşan müzik grubu şarkılar söyleyerek, mini bir müzik dinletisi sundu.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü sebebiyle Uzunköprü 80. Yıl Engelli Bakım, Rehabilitasyon ve Gündüz Bakım Merkezi’nde kalan engelli vatandaşlar, Edirne Valisi Ekrem Canalp’i ziyaret etti. Ziyarette açıklamada bulunan Edirne Valisi Ekrem Canalp, “3 Aralık Dünya Engelliler Gününü kutluyorum, herkesle birlikte olamıyoruz ama sizlerin nezdinde tüm engelli kardeşlerimizin gününü kutluyorum. Devlet olarak engelli vatandaşlarımıza her türlü desteği veriyoruz. Bütün amacımız engelli vatandaşlarımızın dünyasını daha yaşanabilir hale getirebilmek içindir, bunun için çabalıyoruz. Mutlaka ki yapılan işlerde bir süreklilik olması gerekiyor. Normal hayatta kullandığımız tüm binaları, yolları kısacası hayatın her alanını engelli vatandaşlarımızın kullanımına uygun olarak dizayn etmemiz gerekiyor” dedi.

Uzunköprü Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan ve Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş ile birlikte Vali Ekrem Canalp’i ziyaret eden Uzunköprü 80. Yıl Engelli Bakım, Rehabilitasyon ve Gündüz Bakım Merkezinde kalan engellilerden oluşan müzik grubu şarkılar söyleyerek, mini bir müzik dinletisi sundular.

Ziyarette mini bir müzik dinletisi sunan engelli vatandaşlara Vali Canalp, teşekkür ederek hediyeler verdi.