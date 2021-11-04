Hakkında yakalama kararı bulunan FETÖ/PDY şüphelisi yakalandı

Edirne’nin Keşan ilçesinde FETÖ/PDY üyeliği suçundan yakalama kararı bulunan M.A., Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Büro Amirliği ekiplerince yakalanırken, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hakkında yakalama kararı bulunan FETÖ/PDY şüphelisi yakalandı
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Edirne’nin Keşan ilçesinde FETÖ/PDY üyeliği suçundan yakalama kararı bulunan M.A., Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Büro Amirliği ekiplerince yakalanırken, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü TEM Büro Amirliği ekipleri, hakkında, “Silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan yakalama emri olduğunu tespit ettikleri M.A.’yı ikamet ettiği evde yakaladı. Hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan şüpheli, Cumhuriyet savcısının talimatı ile gözaltına alındı. Öğretmenlikten ihraç edildiği öğrenilen M.A., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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