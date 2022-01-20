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Havsa’da doğal gaz hattı döşeme çalışmaları

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Edirne’nin Havsa ilçesinde 2019 yılında başlatılan doğal gaz çalışmalarının yüzde 40’ının tamamlandığı bildirildi.

Havsa’da doğal gaz hattı döşeme çalışmaları
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Edirne’nin Havsa ilçesinde 2019 yılında başlatılan doğal gaz çalışmalarının yüzde 40’ının tamamlandığı bildirildi.

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Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan, 2019 yılında Yeni Mahallede başlayan doğal gaz çalışmalarının yüzde 40’a yakınının tamamlandığını söyledi. Başkan Balkan, "Doğal gaz çalışmalarımız biz göreve geldikten kısa süre sonra başladı. Firmayla koordineli yürüttüğümüz bu çalışmada belediyelere önemli sorumluluklar düştü. Gazdaş, diğer il ve ilçelerde olduğu gibi şebekeyi yaptığı gibi üst yapısını yapmaktan sorumlu değil. Yeni Mahallede gaz şebekemizi yüzde 95 civarında döşedik. Varoş mahallemizdeki çalışmalarımız bitti. Projesi kapsamında caddemizin gaz çalışmalarının ardından yolları ve kaldırımları yenileyeceğiz" dedi.

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